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Güncel
AA 27.09.2024 13:11

Eskişehir'de düzensiz göçmenlerle ilgili denetimler sürüyor

Eskişehir'de düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar kapsamında denetimlere devam ediliyor.

Eskişehir'de düzensiz göçmenlerle ilgili denetimler sürüyor

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-26 Eylül'de geçici koruma kapsamında bulunan ve mevsimlik tarım işçisi olarak kente gelen yabancı uyruklulara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kontrollerde, 175 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, parmak izi ve fotoğraf teşhisi yapıldı. Bu kişilerden 11'i hakkında ikamet dışında izinsiz çalışmaları nedeniyle toplam 70 bin 625 lira idari para cezası uygulandı.

Genel kamu düzeni kapsamında asayiş suçuna karıştıkları tespit edilen 19 yabancı uyruklu ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kocaeli ve Bursa'daki Geri Gönderme Merkezlerine teslim edildi.

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