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Güncel
AA 14.04.2024 15:30

Artvin'de oğlunun kullandığı iş makinesinin çarptığı kişi öldü

Artvin'in Borçka ilçesinde oğlunun kullandığı iş makinesinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Artvin'de oğlunun kullandığı iş makinesinin çarptığı kişi öldü

İlçeye bağlı Kayadibi köyünde 35 yaşındaki Sabrettin Okuyan'ın, arı kovanlarını koyacağı arazisinde yol açtığı sırada kullandığı iş makinesinin kepçesi babası İshak Okuyan'a çarptı.

Yaralanan 56 yaşındaki baba, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Borçka Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan Sabrettin Okuyan, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Okuyan'ın iş makinesi operatörü olduğu, çalışma sırasında arıların sokması nedeniyle aracın kontrolünü kaybettiği iddia edildi.

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