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Güncel
AA 01.06.2023 16:00

Artvin'de nehre düşerek kaybolan kamyon sürücüsü 10 gündür aranıyor

Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyonuyla düştüğü Çoruh Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan sürücüyü arama çalışmalarına devam edildi.

Artvin'de nehre düşerek kaybolan kamyon sürücüsü 10 gündür aranıyor

Artvin-Şavşat kara yolunun 35. kilometresinde, 23 Mayıs'ta kamyonun nehre düşmesi sonrası akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Zübeyir T.'ı arama çalışmaları 10'uncu günde de sürdürüldü.

Artvin Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara, AFAD ekiplerinin yanı sıra jandarma su altı arama kurtarma ve deniz polisinin de yer aldığı 54 kişi katıldı.

Bazı ekipler, kazanın meydana geldiği noktadan başlayarak 5 kilometre boyunca kıyı taraması yaparken, dalgıçlar su altında, diğerleri de botlarla su yüzeyinde arama yaptı.

Ekipler çalışmalarını, Çoruh Nehri'nin Deriner Barajı gölü ile birleştiği noktada yoğunlaştırdı.

Zübeyir T.'ın, Trabzon'dan gelen yakınlarının bölgedeki bekleyişi de devam ediyor.

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