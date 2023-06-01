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Güncel
AA 01.06.2023 14:56

Erzincan'da kurt sürüsü 20 koyunu telef etti

Erzincan'da merada otlayan koyun sürüsüne saldıran kurtlar 20 hayvanı telef etti.

Erzincan'da kurt sürüsü 20 koyunu telef etti

Karatuş köyünde hayvancılık yapan Erdal Tezik'e ait koyunları merada otlatan çoban, sürüde eksik hayvanların olduğunu fark edince durumu köylülere bildirdi.

Arazide arama yapan köylüler, 20 koyunun farklı noktalarda kurtlar tarafından telef edildiğini belirledi.

Yetiştirici Erdal Tezik, kurtların gündüz vakti bölgede sürüler halinde gezdiğini söyledi.

Zararlarının büyük olduğunu ifade eden Tezik, "Koyunları saydığımızda 20 koyun eksik olduğunu fark ettik. Aramaya çıktık ve 20 tane koyunumuzu telef edilmiş halde bulduk. 100 bin lira civarında zararım var. Çoban parası, ilaç parası bir de böyle telef olduğu zaman çok mağdur olduk. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

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