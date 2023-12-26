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Güncel
AA 26.12.2023 17:23

Artvin'de meydana gelen heyelanda uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Artvin'de meydana gelen heyelanda kaya isabet edince uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Artvin'de meydana gelen heyelanda uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Merkeze bağlı Seyitler köyü yolunun 3. kilometresinde yaşanan heyelan sebebiyle yamaçtan kopan kaya, Fatih G.'in kullandığı otomobilin üzerine düştü. Otomobil, çarpmanın etkisiyle uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, polis, 112 Acil Sağlık ve Karayolları ekipleri, yaralı sürücü Fatih G.'i bulunduğu yerden aldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı, Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Heyelan sebebiyle ulaşıma kapanan yolda, Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan içinde yolcuların bulunduğu köy servisinin, heyelandan son anda kurtulduğu öğrenildi.

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