Trabzon'da akademisyenler ve üniversite öğrencileri şehitleri andı

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektörlük önünde düzenlenen törene, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin terörle sindirilemeyecek kadar güçlü bir ülke olduğunu vurguladı.

Üniversite olarak devletin bölücü terör örgütüne karşı yürüttüğü amansız mücadeleye tam destek verdiklerine işaret eden Çuvalcı, "Devletimiz tarafından uygulanan terörü kaynağında kurutma stratejisini, terörle mücadelenin en önemli ayağı olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, 'Bölgemizin geleceğinde teröre asla yer yoktur' anlayışından bir an olsun vazgeçmiyor, ülkemizin yarınlarını terörden arındırmak, cennet vatanımızı geleceğe daha iyi hazırlamak için var gücümüzle çalışmamız gerektiğinin altını çiziyorum." ifadesini kullandı.

Çuvalcı, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizler üniversite olarak neler yapabiliriz? Elbette elimizde silahımız, tankımız, tüfeğimiz yok. Ancak üniversitelerimizde yerli tankı, silahı, uçağı yapabilecek nesiller yetiştirebiliriz. Bunun için de önemli çabalar sarf ediyoruz. Hafta sonu itibarıyla yaşadıklarımızın ardından diyoruz ki; evet, biz daha çok çalışmalıyız, daha çok üretmeliyiz ki bu eli kanlı teröristleri başımıza musallat edenlere muhtaç olmayalım. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin yarınları için kendi yarınlarından vazgeçen Mehmetçiklerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan tüm güvenlik güçlerimize yüce Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Rabb'im ülkemize güç, kuvvet versin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun."

Tören, teröre lanet sloganları atılmasının ardından sona erdi.