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Güncel
İHA 26.12.2023 17:04

Gümüşhane’de kar nedeniyle kapanan köy yolları açılıyor

Gümüşhane’de önceki gün etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarında çalışmalar devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolların yüzde 91’ini 24 saat geçmeden ulaşıma açtı.

Gümüşhane’de kar nedeniyle kapanan köy yolları açılıyor

Pazar günü fırtınayla birlikte başlayan ve il genelinde etkili olan, Kelkit, Köse ve Şiran ilçesinde eğitim öğretimin bir günlüğüne tatil olmasına sebep olan kar yağışının ardından kapanan 101 köy yolunda İl Özel İdaresi ekipleri çalışmaları büyük oranda tamamlayarak 92 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Yüksek köylerde tipi nedeniyle yer yer 50 santimetreyi aşan kar kalınlığında gece yarılarına kadar çalışan ekipler vatandaşların köylerine, öğrencilerin okullarına sağlıklı bir şekilde ulaşmalarını sağladı. Merkeze bağlı 2 bin 100 metre rakımlı Yenice köyünde yağış nedeniyle kapanan yol ve tipi nedeniyle köy içinde yığıntı yapan yerleri temizleyen ekiplere teşekkür eden muhtar Bayram Durdu, “Yaklaşık 3 gün devam eden bir yağışa maruz kaldık. Ben hayatımda böyle bir fırtına da görmedim. Fırtınayla yağış gerçekleşti. Köyün etrafındaki dağlarda kar kalmadı fırtına doldurdu köyün içine. Köy içinde kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı. Öğrencimiz de var köyümüzde. Şuanda 12 haneyiz. Yollarımızı açtıkları için ekiplere teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Dün sabah itibariyle il genelinde 101 olan kapalı köy yolu sayısı İl Özel İdaresi ekiplerinin taşımalı eğitim, diyaliz hastaları, cenaze olan köyler ve acil durum olan köylere öncelik vererek 21 iş makinesi ve 41 personelle gerçekleştirdiği karla mücadele çalışmaların ardından bugün itibariyle 9’a düştü. Kar ve tipi nedeniyle merkez ilçede 7 ve Kürtün ilçesinde 2 köyde ekiplerin çalışmaları devam ederken, diğer ilçelerde de tipi nedeniyle problem olan bölgelerde ve köy içlerinde genişletme çalışmaları devam ediyor. 

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