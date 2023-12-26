Eskişehir'de bir haftada 16 bin 904 araç denetlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 18-25 Aralık'ta yapılan trafik denetimlerde 7 bin 29 araç sorgulandı, 93 araç trafikten menedildi, ihlallerinden dolayı sürücülere 3 milyon 633 bin 427 lira trafik cezası uygulandı.

Ekiplerce ilgili tarihlerde 39 yaralanmalı trafik kazası ile 68 hasarlı trafik kazasına müdahale edildi.

Aynı dönemde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Sivrihisar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, 4 bin 589 araç kontrol edildi. 55 araç trafikten menedilirken, 3 milyon 625 bin 514 lira trafik cezası kesildi.

Ekipler 2 yaralanmalı, 11 de maddi hasarlı trafik kazasına müdahale etti.

Jandarma sorumluluk bölgesindeki çalışmalar

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince icra edilen denetimlerde ise 5 bin 286 sürücü ve araç kontrol edildi.

237 sürücüye 415 bin 298 lira trafik idari para cezası uygulandı. 37 araç trafikten menedildi ve alkollü araç kullandığı tespit edilen 6 sürücünün ehliyetleri geri alındı.

Ayrıca, 44 kişiye trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ile güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildi.