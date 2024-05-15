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Güncel
AA 15.05.2024 10:38

Artvin'de Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Artvin'de Engelliler Haftası kapsamında program gerçekleştirildi.

Artvin'de Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Gazi Ortaokulu Konferans salonunda organize edilen programda, farklı okullarda eğitim gören özel eğitim sınıfı öğrencileri hazırladıkları, dans ve tiyatro gösterileri ile müzik dinletilerini sundu.

Vali Cengiz Ünsal, yaptığı konuşmada, engelli bireylerin toplumsal yaşama diğer bireylerle eşit şartlarda katılım sağlamalarını önemsediklerini söyledi.

Milletin, tüm engellerin sevgi ile aşılacağının bilincinde ve duyarlılığında olduğunu belirten Ünsal, "Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamın her alanına aktif katılımlarını sağlamak için bizlere düşen, engellilerin karşılaştığı sorunlar hakkında farkındalık oluşturmaktır. Sadece bir hafta değil, her zaman engelli vatandaşlarımız ile hayatı paylaşmalı ve onlara verilen hizmetleri artırmak için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışmalıyız." dedi.

"Engelli vatandaşlara yönelik ayrımcılığın önlenmesi ve haklarının korunması için gerekli adımlar atılıyor"

Devletin engelli vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek ve onları topluma daha aktif dahil etmek için çok çeşitli çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Ünsal, "Bu kapsamda engelli vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal hayata katılım imkanları genişletilmektedir. Engelli vatandaşlara yönelik ayrımcılığın önlenmesi ve haklarının korunması için de gerekli adımlar atılmaktadır." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Acar da Artvin'de özel gereksinimli çocukların eğitimi için tüm imkanların seferber edildiğini aktardı.

Acar, "Artvin'de 2 özel eğitim okulu, 1 özel eğitim uygulama meslek lisesi, 2 özel eğitim meslek lisesi, 2 BİLSEM, 1 Rehberlik ve Araştırma Merkezi olarak 8 resmi kurum ve 3 rehabilitasyon merkeziyle 792 çocuğumuza eğitim veriyoruz. 28'ine de evde eğitim hizmeti götürüyoruz, 466'sı kaynaştırma eğitimi, yavrularımıza en iyi eğitim olanaklarını sunmaya çalışıyoruz." dedi.

Programa, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu ve vatandaşlar katıldı.

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