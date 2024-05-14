Artvin'de düzensiz göçmen operasyonu : 2 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında Artvin-Ardanuç kara yolu Berta Köprüsü mevkisinde şüphelendikleri aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada Afganistan uyruklu 3 göçmen ile göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu belirlenen S.B., Ö.Y. ve M.E.Z. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.Y. ve M.E.Z. tutuklandı, S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise Erzurum Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Olayla ilişkili O.A. ve A.B.'nin Düzce'de olduklarının belirlendi, yakalanmaları için çalışma devam ediyor.