Çok Bulutlu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 29.11.2023 17:03

Artvin'de cam seyir terasından düşen kadın hayatını kaybetti

Artvin’de Hatila Vadisi Milli Parkı'nda 220 metre yüksekliğindeki cam seyir terasından düşen Sultan Sağlam (50) hayatını kaybetti. Kadının cansız bedeni, düştüğü sarp ve kayalıkların yer aldığı uçurumdan 6 saat süren çalışmalar sonrası çıkartıldı.

Artvin'de cam seyir terasından düşen kadın hayatını kaybetti

Ola, dün akşam saatlerinde kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaktaki Sıkıldım Kayası mevkisinde yer alan, 220 metre yüksekliğindeki cam seyir terasında meydana geldi.

Taksiyle bölgeye giden Sultan Sağlam, bilinmeyen nedenle cam terastan uçuruma düştü. Taksicinin ihbarıyla bölgeye AFAD, jandarma, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin önlem alarak indiği kayalık ve sarp arazide, kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekiplerin 6 saat süren çalışmaları sonrası Sultan Sağlam’ın cansız bedeni çıkarıldı.

Sağlam’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayın intihar olabileceği üzerinde duruluyor.

ETİKETLER
Artvin
Sıradaki Haber
Kayseri'de trafik uygulaması yapan polise otomobiliyle çarpıp kaçan sürücü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:06
Emine Erdoğan'dan 'Filistin ile Dayanışma Günü'nde 'kalıcı barış' çağrısı
17:59
Kocaeli'de ziyarete açılacak TCG Anadolu İzmit Körfezi'ne demirledi
17:48
ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 5,2 büyüdü
17:47
Konya'da soba zehirlenmesi: 2 ölü
17:39
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
17:40
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
Kuvvetli rüzgar Gölcük Tabiat Parkı'nda ağaçları devirdi
Kuvvetli rüzgar Gölcük Tabiat Parkı'nda ağaçları devirdi
FOTO FOKUS
Eyüpsultan'da toprak kayması nedeniyle 3 gecekondu boşaltıldı
Eyüpsultan'da toprak kayması nedeniyle 3 gecekondu boşaltıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ