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Güncel
İHA 09.08.2023 10:24

Artvin’de 5 ev, 2 ahır, samanlık ve bir traktör yandı

Artvin merkeze bağlı Hızarlı köyünde 5 evi saran yangın, itfaiye ve vatandaşlar yardımıyla kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında 5 ev, 2 ahır, samanlık ve bir traktör kullanılamaz hale geldi.

Artvin’de 5 ev, 2 ahır, samanlık ve bir traktör yandı

Merkeze bağlı Hızarlı köyü Aliağagil Mahallesi'nde akşam saatlerinde yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının bildirilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında, Durmus Aydin, Cemal Aydin, Aslan Aydin ve Nuriye Aydın’a ait 2 katlı ahşap binada bulanan dört ev yanarken, rüzgarın etkisiyle bitişiğinde bulunan Casim Atalay’a ait ev de yanarak kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangında 2 ahır, samanlık ve bir traktör de zarar gördü.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerini müdahalesiyle kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

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