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Güncel
AA 01.12.2023 13:42

Artvin'de 3 katlı evde çıkan yangında yalnız yaşayan yaşlı kadın yaralandı

Artvin'de evde çıkan yangında yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Artvin'de 3 katlı evde çıkan yangında yalnız yaşayan yaşlı kadın yaralandı

Kent merkezindeki Dere Mahallesi Okul Sokak'ta bulunan üç katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kısa sürede alevlere müdahalede bulunan ekipler, yalnız yaşayan 78 yaşındaki Sevim Kaya'nın evde mahsur kaldığını tespit etti.

Merdiven kullanarak evin camından içeri giren ekipler, çevredekilerin de yardımıyla Kaya'yı dışarı çıkardı.

Ellerinde yanıklar oluşan ve dumandan zehirlenen Kaya, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, ekiplerce söndürüldü.

Dumandan etkilenen köpeğe ambulansta oksijen verildi

Binanın ikinci katında bulunan bir köpek de yangında dumandan etkilendi.

Yangın söndürüldükten sonra içeri giren çevre sakinleri, evin salonunda hareketsiz yatan köpeği dışarı çıkardı. Hatice Soytürk, nefes alamayan köpeğe müdahalede bulundu.

Ambulansa alınan köpeğe 112 Acil Sağlık ekibince oksijen verildi.

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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