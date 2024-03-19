Artvin Valisi Ünsal Yusufeli'nde incelemelerde bulundu

Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Vali Ünsal, işçilerle de sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ünsal, viyadük tamamlandığında 90 kilometrelik Yusufeli-Artvin kara yolunun 15,5 kilometre kısalacağına, yolculuk süresinin ise 25 dakika azalacağını vurgulayarak, "Yusufeli Viyadüğü, önümüzdeki günlerde tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine girmiş olacaktır. Bu eserin Artvin'imize kazandırılmasında, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.