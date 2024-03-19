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Güncel
AA 19.03.2024 13:21

Artvin Valisi Ünsal Yusufeli'nde incelemelerde bulundu

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle değişen kara yolu ağı kapsamında inşa edilen Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde incelemelerde bulundu.

Artvin Valisi Ünsal Yusufeli'nde incelemelerde bulundu
[Fotograf: AA]

Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Vali Ünsal, işçilerle de sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ünsal, viyadük tamamlandığında 90 kilometrelik Yusufeli-Artvin kara yolunun 15,5 kilometre kısalacağına, yolculuk süresinin ise 25 dakika azalacağını vurgulayarak, "Yusufeli Viyadüğü, önümüzdeki günlerde tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine girmiş olacaktır. Bu eserin Artvin'imize kazandırılmasında, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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