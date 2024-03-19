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Güncel
AA 19.03.2024 13:02

Van'da sağanak ve kar etkisini sürdürüyor

Van'da dünden bu yana etkili olan sağanak ve kar hayatı olumsuz etkiledi.

Van'da sağanak ve kar etkisini sürdürüyor

Kent merkezinde devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, su birikintisinin olduğu yollarda çalışma yürüttü.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarında korunmaya çalıştı.

Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde de kar etkili oldu. Beyaza bürünen bölgede, sürücüler kontrollü olarak ilerledi.

Polis ekipleri bazı noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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