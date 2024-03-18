Artvin Valisi Ünsal, sınırda askerlerle iftar yaptı

Vali Cengiz Ünsal, Gürcistan sınırı sıfır noktasında konuşlu Muratlı Hudut Karakolu’nda görevli askerler ile iftarda bir araya geldi.

Vali Ünsal, iftar yemeği sırasında er ve erbaşlarla karşılıklı sohbet etti.

Ünsal yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Kahraman Mehmetçiklerimiz, çok önemli ve kutsal bir görev ifa ediyorsunuz. Ülkemizin sınırlarını koruyorsunuz. Sınırlarımızın güvenliği için cansiperane görev yapan tüm kahramanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Milletimizin duası ve devletimizin gücü her daim yanınızdadır. Rabb’im birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Allah, ayağınıza taş değdirmesin.”