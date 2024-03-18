Duman 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 18.03.2024 10:02

Artvin Valisi Ünsal, sınırda askerlerle iftar yaptı

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Gürcistan sınırında bulunan Muratlı Hudut Karakolu’nda Mehmetçik ile iftar yaptı.

Artvin Valisi Ünsal, sınırda askerlerle iftar yaptı

Vali Cengiz Ünsal, Gürcistan sınırı sıfır noktasında konuşlu Muratlı Hudut Karakolu’nda görevli askerler ile iftarda bir araya geldi.

Vali Ünsal, iftar yemeği sırasında er ve erbaşlarla karşılıklı sohbet etti.

Ünsal yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Kahraman Mehmetçiklerimiz, çok önemli ve kutsal bir görev ifa ediyorsunuz. Ülkemizin sınırlarını koruyorsunuz. Sınırlarımızın güvenliği için cansiperane görev yapan tüm kahramanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Milletimizin duası ve devletimizin gücü her daim yanınızdadır. Rabb’im birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Allah, ayağınıza taş değdirmesin.” 

ETİKETLER
Artvin
Sıradaki Haber
Çorum'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:49
Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla havalandı
10:48
Hatay'da depremin yok ettiği mahallede hüzünlü iftar
10:46
Bodrum'da 28'i çocuk 92 kaçak göçmen yakalandı
10:44
Kısa vadeli dış borç stoku ocakta azaldı
10:44
Kayseri'de 7 kişiye terörden işlem yapıldı
10:35
Konut Fiyat Endeksi ocakta yüzde 2,3 arttı
İsrail ordu Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi
İsrail ordu Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi
FOTO FOKUS
Slovakya’da ayı saldırısı: 2 yaralı
Slovakya’da ayı saldırısı: 2 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ