Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ve Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur Aldemir Doğan, yapılacak çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunmak amacıyla Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Valisi Aydın Baruş'un da katıldığı ziyaret sırasında Yazgı ve Doğan, Arslantepe Höyüğü alan incelemesi, ziyaretçi karşılama merkezi, yeni müze yeri incelemesi ve Battalgazi ilçesindeki Kırklar Mezarlığı alanında inceleme yaptı.

İncelemelerin ardından Büyükşehir Belediyesi AYKOME salonunda Vali Aydın Baruş başkanlığında bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Burada bir konuşma yapan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Malatya'yı ziyaret etme amaçlarının Arslantepe Höyüğü'nde yapılacak çalışmalar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Arslantepe'de yaptığımız incelemelerde bundan sonra yapılacak çalışmaların hattını oluşturmak için gerek Bakanlığımız, gerek Belediyemiz, gerekse Valiliğimiz bünyesinde yapılacak işlerin iş bölümünü gerçekleştirdik. Tüm birimlerin çalışmasıyla Arslantepe'yi arkeoloji dünyasında hak ettiği yere getirmek için elimizden geleni yapacağız. Öncelikle Arslantepe karşılama merkeziyle ilgili projeyi görüştük. Arslantepe'ye yakışır bir projeyle önceliğimiz karşılama merkezini yapmak olacak. Diğer projelerle ilgili de fikirlerimizi sunduk. Aşama aşama Malatya'daki bu güzel eserimizi daha iyi tanıtmak için elimizden geleni yapacağız."

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur Aldemir Doğan da alan ziyaretiindeprojeleri incelediklerini belirterek, koordineli bir şekilde çalışarak sonuçların alınacağını belirtti.

Vali Baruş da çalışmaların öncelikle koruma planı çerçevesinde karşılama merkezi, daha sonraki süreçlerde diğer yapılanmalarla devam edilebileceğini ön gördüklerini belirterek, "Projeler dahilinde Arslantepe'nin dünyaya tanıtımı, bölgeye gelen insanların çok rahat bir ortamda ziyaretlerini yapmaları ve Arslantepe ile ilgili etraflı bir bilgi sahibi olabilmeleri için uygulanabilecek teknik ve teknolojik yeniliklerle ilgili görüş alışverişlerimiz oldu." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Arslantepe Höyüğü'nün karşılama merkezi, sosyal tesisleri ve simülasyon merkezinin yapımını değerlendirdiklerini belirterek, "En kısa zamanda Malatya Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Battalgazi Belediyemiz ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz ile birlikte bunların yapımını gerçekleştireceğiz. Akabinde müze ve diğer kültür varlıklarımızla ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi sağlanacak. Bu anlamda Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza, Valimiz ve genel müdürlerimize Malatya halkı adına teşekkürlerimi ifade ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.