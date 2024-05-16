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Güncel
AA 16.05.2024 00:01

Arsa sahibi ile müteahhit arasındaki anlaşmazlık kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara’da arsa sahibi bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden aralarında tartışma çıkan müteahhidi silahla öldürdü. Kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada vurulan bir kişi ise yaralandı.

Arsa sahibi ile müteahhit arasındaki anlaşmazlık kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 16.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi 1520’nci Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, arsa sahibi olan emekli polis M.Y., ile müteahhit K.K. arasında borç sebebi ile tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine M.Y., tabanca ile K.K.’ye ateş etti. Silahtan çıkan bir kurşun ise o sırada kavgayı ayırmaya çalışan E.Y.'ye isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen K.K.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Omzundan yaralanan E.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan M.Y. ise gözaltına alındı.

“Toprak sahibi, müteahhidi vurmuş”

Olayın tanıklarından Ramazan Durmuş, `Önce bir kez silah sesi duydum. Ardından da 4 kez daha silah sesi duydum. Aşağı indiğimizde her yer çok kalabalıktı. Bir kişi yerde yatıyordu. Bir kişinin de kolundan yaralandığını duyduk. Taraflardan birisi toprak sahibiymiş diğeri ise müteahhitmiş. Toprak sahibi, müteahhidi vurmuş. Bir kişiyi de yaralamış” dedi.

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