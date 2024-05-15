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Güncel
İHA 15.05.2024 22:29

Rize’de kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Rize’nin Çayeli ilçesinde kontrolden çıkan aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Rize’de kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Ormancık köyünde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. E.E. idaresindeki araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ekipleri, jandarma ve AFAD ekibi gönderildi. Kazada yaralanan sürücü ile H.E. (70), G.Ç. (64), D.E. (72) ve Safiye Ergin (70) vatandaşların da yardımıyla ekipler tarafından araçtan çıkarıldı.

Safiye Ergin’in hayatını kaybettiği belirlenirken E.E., H.E., G.Ç. ve D.E. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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