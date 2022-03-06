Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Sivas Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Şube Müdür Yardımcısı Ömer Ünal ile görüştü.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, "Mart ayı arpa satış müracaatlarının başlaması münasebetiyle TMO Sivas Şube Müdürlüğüne ziyarette bulunduk. İlçemizdeki üreticilerin başvurular ve alımlar için Sivas'a birkaç kez gitmeleri gerekiyordu. TMO görüşmemiz olumlu sonuçlandı, arpa alım başvuruları ve dağıtım işlerini odamız olarak üstlendik. Çiftçilerimizce alımı yapılan arpaların odamıza ait kantarımızda tartılarak sanayi sitesindeki binamızda üreticilerimize dağıtımı yapılacaktır." dedi.

Arpanın tonunun piyasada 4 bin 50 TL civarında olduğuna değinen Şimşek, "TMO'da arpanın tonu 2 bin 535 TL'den satılacak. Bugüne kadar birçok üreticimiz ulaşım ve nakliye nedeniyle TMO imkanlarından yararlanamıyordu, yararlanmaya çalışanlar da nakliye sıkıntısı çekiyordu. Üreticilerimizin bu imkandan yararlanmalarını istiyoruz. Bu sebeple arpa alım için başvurular odamızda yapılacak, dağıtım da odamız tarafından gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Üreticilerin işletmesindeki hayvan sayısına göre başvuru yapabileceklerini ifade eden Şimşek, üreticilerin işletme tescil belgesi ve kimlik fotokopisi ile Zara Ziraat Odası'na başvurabileceklerini söyledi.