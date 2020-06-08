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Arnavutköy'de bir kişi, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
[Fotoğraf: AA]
Beş çocuk annesi eşini evlerinin önünde öldüren zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Arnavutköy'de bir kişi, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Nene Hatun Mahallesi Sungurlu Sokak'ta evlerinin önünde eşi Hatice Ç. ile tartışan V.Ç, pompalı tüfekle ateş etmeye başladı.
Açılan ateş sonucu ağır yaralanan 5 çocuk annesi Hatice Ç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayın ardından inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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