Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunda heyelan nedeniyle kapanan yol yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu ulaşıma açıldı.

Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunun 5. kilometresi Yamaçdere-Çıraklar Köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.

Ulaşıma kapanan yolda, Karayolları ve belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

Kentin en önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'na gitmek isteyenlerin de kullandığı yolda, uzun araç kuyrukları oluştu.

Yol açma çalışmalarının devam ettiği anda 8. kilometrede de ufak çaplı heyelan meydana geldi.

Karayolları ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından iki noktada temizlik çalışmasını tamamlayarak yolu trafiğe açtı.

Yetkililer, toprak kayması riskine karşı gerekli tedbirleri aldıklarını ancak vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.