Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 16:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Ardahan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kura Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurup üst araması yaptı.
Aramada, üzerlerinde farklı ağırlıklarda toplam 63 gram olan 30 paket eroin ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından Ardahan Adliyesine getirilen 2 zanlı "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutukladı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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