Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da tarihi eser niteliğinde 7 obje ele geçirildi
Ardahan'da yol kontrolünde durdurulan otomobilde, tarihi eser niteliğinde 7 obje ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ardahan-Kars kara yolu Çamlıçatak mevkiindeki yol kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen gümüş sikke, içi değerli taşlarla kaplı yüzük ve bakır görünümlü yarım bilezik, 4 parça halinde hayvan ve insan figürlü kolye ile takı seti ele geçirildi.
Eserlere el koyan jandarma ekipleri, sürücü hakkında soruşturma başlattı.
Etiketler: Ardahan Tarihi Eser
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