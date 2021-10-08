İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ardahan-Kars kara yolu Çamlıçatak mevkiindeki yol kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen gümüş sikke, içi değerli taşlarla kaplı yüzük ve bakır görünümlü yarım bilezik, 4 parça halinde hayvan ve insan figürlü kolye ile takı seti ele geçirildi.

Eserlere el koyan jandarma ekipleri, sürücü hakkında soruşturma başlattı.