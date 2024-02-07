Ardahan'da kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Kar kalınlığının 96 santimetre ölçüldüğü Ardahan kent merkezi ile merkeze bağlı köyler için 3'üncü kez tatil kararı alındı.

Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını bildirdi.

Kararın il merkezi ve merkeze bağlı köyler için alındığını belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Değerli Ardahanlı hemşerilerim 5 ilçemizde belediye ekiplerinin ilçe içi yolları açması sebebiyle yarın eğitime engel bir durum yoktur. İl merkezindeki yollarımızda kar engeli devam ettiğinden öğrencilerimizin mağdur olmaması için tatil kararı aldık."