Göle ilçesinin Dereyolu köyünde oturan Seçkin Çetinkaya fırtınada hasar gören evinin çatısını onarmak için çatıya çıktı.

Etkisini sürdüren fırtınada dengesini kaybederek zemine düşen Çetinkaya, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan Çetinkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlçenin Tahtakıran köyünde ise iki gündür aralıklı olarak etkili olan sağanak sebebiyle köyün içinden geçen dere taştı.

Taşkın sebebiyle bazı evlerin zemin katlarını su bastı, bazı tarım arazileri de sular altında kaldı.

Bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.