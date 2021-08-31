Kars ve Ardahan'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünü dolayısıyla "Zafer Konvoyu" oluşturuldu.

Valilik öncülüğünde Fethiye Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar, buradan Türk bayraklarıyla süslenen polis, jandarma, kamu, kurum ve kuruluş araçları eşliğinde şehir turu attı.

Cumhuriyet Caddesi üzerinden Faikbey Caddesi'ne çıkan ve daha sonra Atatürk, Haydar Aliyev, İnönü, GAMP caddelerinden geçen 200 araçlık konvoya vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla konvoyda yer alan vatandaşlar, şehir turunu İl Emniyet Müdürlüğü önünde tamamladı.

Bazı vatandaşlar da yol kenarında ellerinde Türk bayraklarıyla konvoyu selamladı.