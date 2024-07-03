Toz veya Kum Fırtınası 29.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 03.07.2024 09:54

Ardahan'da "Atatürk silüeti"nin oluşumu görüntülendi

Ardahan'ın Damal ilçesinde havanın açık ve güneşli olduğu zamanlarda ortaya çıkan Atatürk silüetinin oluşumu görüntülendi.

Ardahan'da "Atatürk silüeti"nin oluşumu görüntülendi

Karadağlar'ın eteğine yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, bu yıl da merakla izleniyor.

Çevre il ve ilçelerden ziyaretçiler de belirli saatlerde Karadağlar bölgedeki seyir terasında toplanarak silüetin oluşmasını bekliyor.

Silüetin ortaya çıkışını izleyen ziyaretçiler, bu anı fotoğraf ve video çekerek kayıt altına alıyor.

Bölgede oluşan Atatürk silüeti, zaman atlamalı çekim tekniğiyle görüntülendi.

Her yıl şenlikler düzenleniyor

Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'de çektiği silüet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl temmuz ayında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.

ETİKETLER
Ardahan
Sıradaki Haber
A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya galibiyeti coşkuyla kutlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:20
Joe Biden'a göre, canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansının nedeni jet-lag
10:13
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı
10:07
İsrail'in Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı
10:03
Borsa güne yükselişle başladı
10:16
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı
10:09
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
515 metrelik duvara yapılan devasa çalışmayla Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruldu
515 metrelik duvara yapılan devasa çalışmayla Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruldu
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları İsrail ordusuna ait tankı patlatttı
Kassam Tugayları İsrail ordusuna ait tankı patlatttı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ