Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da araziye izinsiz ekili 3 bin 735 kök kenevir ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'ın Hanak ilçesinde araziye izinsiz ekili 3 bin 735 kök keneviri imha edildi.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik köpeği "Vera"nın da katılımıyla Hanak ilçesi Sevimli köyü bölgesinde kenevir bitkisi ekenlere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, araziye izinsiz ekili 3 bin 735 kök kenevir ele geçirdi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kenevirleri imha etti.
Etiketler: Ardahan Hint Keneviri Jandarma Genel Komutanlığı
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