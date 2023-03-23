Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da ahır yangınında 5 büyükbaş hayvan telef oldu
Ardahan'da yangın çıkan ahır kullanılamaz hale geldi, 5 büyükbaş hayvan telef oldu.
Gölgeli köyünde ikamet eden Murat Avşar'a ait ahırın elektrik kontağında yangın çıktı.
Kısa sürede tüm ahırı saran alevlere ilk müdahaleyi köylüler yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü, kullanılamaz hale gelen ahırdaki 5 büyükbaş hayvan telef oldu.
Hayvan sahibi Murat Avşar, yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilendi.
Etiketler: Ardahan
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