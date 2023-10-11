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Güncel
AA 11.10.2023 23:55

Ardahan'da 431 üreticiye 215 ton "tritikale" ve "kavılca" tohumu dağıtıldı

Ardahan'da tarımsal üretimin artırılması için 431 üreticiye 215 ton "tritikale" ve "kavılca" tohumu dağıtıldı.

Ardahan'da 431 üreticiye 215 ton "tritikale" ve "kavılca" tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Valilik tarafından tarımın geliştirilmesi amacıyla uygulanan projeler kapsamında Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğünde program düzenlendi.

Vali Hayrettin Çiçek, burada yaptığı konuşmada, bugün verilen "tritikale" ve "kavılca" tohumu desteğinin üretim için son derece önemli olduğunu söyledi.

Daha önce görev yaptığı yerlerde de tritikalenin üreticiye ciddi katkısının olduğunu gördüğünü anlatan Çiçek, "Devletimizin çiftçimize desteği durmaksınız sürecek. Bazı projelerimizin hayata geçmesiyle ve Ardahan platosunun suya kavuşmasıyla çiftçimiz daha fazla ürün elde etmiş olacak. Tarım ve hayvancılık çok daha karlı ve nitelikli hale geçecek. Ardahan'ın bu konuda istikbali açık. Ardahan'ın lokomotifi tarım, hayvancılık ve arıcılık olacaktır" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de ilde özellikle bazı ürünlerin üretiminin yaygınlaştırılması için çalıştıklarını belirterek, "Bunlardan bir tanesi de bugün tritikale ve kavılca oldu. Bakanlık olarak 'Ekilmedik bir karış toprak kalmasın' sloganıyla yola çıktık. Bu bağlamda destekler sürecek" dedi.

Programın sonunda üreticilere tohum dağıtımı yapıldı.

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