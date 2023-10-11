Açık 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 11.10.2023 23:38

Gaziantep'te gösteri ve etkinlikler 1 gün süreyle yasaklandı

Gaziantep Valiliği, il genelinde kamu düzeninin korunması amacıyla tüm gösteri ve etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Gaziantep'te gösteri ve etkinlikler 1 gün süreyle yasaklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte düzenlenmesi gereken etkinliklerin Valiliğe bildirilmesi gerektiği belirtildi.

İzin verilenlerin dışındaki tüm etkinliklerin yasak olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan programlar kapsamında gerçekleştirilebilecek etkinlikler ve valiliğimize başvuru yapılarak, izin verilenler hariç tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, miting, çadır kurma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, şenlik, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilan ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, kermes, yardım toplama faaliyetleri konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri, balon uçurtmak, dron, paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afis ve pankart asılması vb. etkinliklerin Gaziantep il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde her türlü eylem, etkinlikler 5442 sayılı Il. İdaresi Kanunu'nun 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri hükmü gereğince 12/10/2023 saat: 08.00’den - 13/10/2023 saat: 08.00'e kadar 1 gün boyunca genel asayiş ve kamu düzenin korunması için valilik makamının 11.10.2023 tarih 2023/7 sayılı oluru ile yasaklanmıştır."

ETİKETLER
Gaziantep
Sıradaki Haber
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda firari 3 hükümlü ile 4 zanlı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:33
Bursa'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
00:19
Bitlis'te eylem ve etkinlikler yasaklandı
00:21
Hamas 3 esiri serbest bıraktı
23:37
Türk Kızılay'dan Afganistan'a gıda yardımı
23:08
Kapısı açık minibüsten düşen yolcu ağır yaralandı
22:39
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü
İsrail Lübnan'daki bir camiyi vurdu
İsrail Lübnan'daki bir camiyi vurdu
FOTO FOKUS
Gökyüzünden Gazze: Öncesi ve sonrası
Gökyüzünden Gazze: Öncesi ve sonrası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ