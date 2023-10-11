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Güncel
AA 11.10.2023 23:20

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda firari 3 hükümlü ile 4 zanlı yakalandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda firari 3 hükümlü ile 4 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda firari 3 hükümlü ile 4 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mevlana Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, aynı suçtan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ö, M.H. ve İ.T. ile C.D, İ.Y, H.Ü. ve İ.Y. yakalandı.

Adreste ve bir araçta yapılan aramada, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen K.Ö, M.H. ve İ.T. cezaevine teslim edildi, C.D, İ.Y, H.Ü. ve İ.Y. emniyete götürüldü.

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