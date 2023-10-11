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Güncel
AA 11.10.2023 23:07

Tekirdağ'da sardalya tezgahların yeni gözdesi oldu

Tekirdağ'da balıkçıların ağlarına takılan sardalyanın kilogramı, tezgahlarda 150 liradan satılıyor.

Tekirdağ'da sardalya tezgahların yeni gözdesi oldu

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, tezgahlarda yerini alan sardalyanın en çok tercih edilen balıklardan olduğunu söyledi.

Sardalyanın bollaşmasıyla fiyatının da değişebileceğini belirten Pehlivanoğlu, "Bu sıralarda daha çok sardalya ve hamsi çıkıyor. Lüfer de ağlara takılmaya başlamıştı, bunun yanında zaman zaman da palamut oluyor. Vatandaşlar tam zamanı, mevsimi olması nedeniyle bu sıralar daha çok sardalyayı tercih ediyor. Havaların soğumasıyla balık çeşidinin artmasını bekliyoruz" dedi.

Balıkçı Bekir Erol da sardalyanın yağlı ve lezzetli olması nedeniyle talep gördüğünü dile getirdi.

Balıkçı Osman Keçici ise sardalyanın en lezzetli zamanı olduğunu, vatandaşların bu balığı severek tükettiğini ifade etti.

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