Bursa'da, 14-15 Ekim'de 3. Arkeoloji Festivali düzenlenecek

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akçalar Mahallesi'ndeki Arkeopark'ta, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek etkinlik arkeoloji meraklılarını bir araya getirecek.

Festivalde, doğada ateş başlatma, bitkilerle kumaş boyama, çarkta çömlek yapımı, çivi yazısı ve sikke basma atölyesi gibi faaliyetlerle katılımcılar keyifli zaman geçirecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, festivale katılacak ziyaretçilerin atölyeleri ücretsiz olarak deneyimleyebileceklerini ve yaptıkları ürünleri yanlarında götürebileceklerini bildirdi.

Aktaş, çocuklara, gençlere ve yetişkin ziyaretçilere özel atölyeler hazırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Atölyeler teknoloji tarihi olabilecek şekilde kronolojik olarak dizildi. Yani katılımcılar, tarihte teknolojinin nasıl geliştiğini de adım adım görebilecekler. Ayrıca 15 Ekim Pazar günü 'Rafadan Tafya' ekibi de çocuklarımız için sahneye çıkacak. Geçmişimizi keşfetmek ve anlamak, geleceğimize daha sağlam bir temel oluşturmamıza yardımcı olacak. Bu sebeple halkımızı Arkeofest'e ve arkeolojiyi birlikte deneyimlemeye davet ediyorum. Bu arada, İstanbul Üniversitesi Prehistorya Ana Bilim Dalı akademisyenlerinden Prof. Dr. Necmi Karul, 2004 yılından bu yana bölgede sürdürülen arkeolojik çalışmalara büyük katkı sağlıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Katılacak herkese unutulmaz bir etkinlik diliyorum"