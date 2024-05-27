Ardahan'da 250 kişilik öğrenci yurdunun temeli atıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü proje kapsamında Ardahan'ın Göle ilçesinde Vali Hayrettin Çiçek'in katılımıyla Göle Nihat Delibalta Meslek Yüksek Okulu için açılacak olan 250 kişilik öğrenci yurdunun temeli atıldı.

Hayrettin Çiçek, törende yaptığı konuşmada, 250 kişilik yurdun öğrencilere hayırlı olmasını diledi. Öğrencilerin il merkezindeki yurtlarda ikamet ederek Göle'ye geldiğini hatırlatan Çiçek, bu nedenle temelini attıkları yurdun önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

KYK yurtlarının sayısında büyük bir artış var

KYK yurtlarının sayısında büyük bir artış olduğunu ve bunun katlanarak devam ettiğini ifade eden Çiçek, yurt projesinde emeği olanlara teşekkür etti.

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç da kentte 2002 yılında hiç yurt bulunmadığını söyledi. Şimdi kentte 2578 kapasiteli 3 yurdun öğrencilere hizmet verdiğini dile getiren Koç, kentte yapılan yatırımları anlattı.

Törene, il ve ilçe protokolü de katıldı.