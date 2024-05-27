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Güncel
AA 27.05.2024 17:16

Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Akkent Mahallesi 11 No'lu Sokak'ta okul taşıtında Mehmet Baki Özyetim (52) ile T.G. arasında alacak verecek meselesi iddiasıyla tartışma çıktı.

1 kişi hayatını kaybetti

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.G. tabancayla Mehmet Baki Özyetim'e ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve Gaziantep 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Mehmet Baki Özyetim'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü

Olayın ardından T.G'nin polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

Özyetim'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep'te Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Cinayet sırasında serviste öğrencilerin bulunmadığı belirtildi.

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