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Güncel
AA 27.05.2024 16:53

Giresun'da doku kültürü ile üretilen fındık fidanları toprakla buluştu

Giresun'da Fındık Araştırma Enstitüsünün doku kültürü laboratuvarında üretilen fındık fidanları toprakla buluşturuldu.

Giresun'da doku kültürü ile üretilen fındık fidanları toprakla buluştu
[Fotograf: AA]

Giresun'da Fındık Araştırma Enstitüsünün (FAE) doku kültürü laboratuvarında üretilen fındık fidanları Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'nin katılımıyla, FAE bahçesinde düzenlenen fidan dikim töreninde gerçekleşti.

"Fındık, Giresun ekonomisinin rakipsiz en büyük değeridir"

Çalışmanın Giresun ve Türkiye açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Serdengeçti, "Fındık stratejik bir ürünümüz. Sadece Giresun için değil, ülkemiz için de önemli, katma değeri yüksek bir ürünümüz. Tarımsal ihracatımız açısından çok önemli potansiyel teşkil ediyor. Giresun ekonomimizin rakipsiz en büyük değeridir. Bu manada rakipsizdir" dedi.

Serdengeçti, Giresun'da fındık verim ve kalitesinin geliştirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Giresun'da tarım arazilerini geliştiremiyorsak verimliliği artırmalıyız. Eğer biz verimi artırabilirsek rekoltemizi artırabiliriz. Aynı zamanda kaliteyi de artırmalıyız" diye konuştu.

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas ise katma değerli ürünlerin ortaya çıkarılarak fındığının değerinin artırılması gerektiğine dikkati çekerek, fındıkla ilgili çalışmalarından dolayı tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Vali Serdengeçti ve diğer katılımcılar, konuşmaların ardından doku kültürü laboratuvarını gezerek üretilen fidanları inceledi.

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