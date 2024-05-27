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Güncel
AA 27.05.2024 15:43

Kilis'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

İsrail'in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırı Kilis'te protesto edildi.

Kilis'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Anadolu Gençlik Derneğince kent merkezindeki Hacı Mustafa Cümbüş Camisi önünde düzenlenen programda bir araya gelen vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika" sloganı attı.

Grup adına konuşan Cansuyu Derneği İl Temsilcisi Mehmet Karakurt, İsrail'in 8 ayı aşkın süredir Filistin'e saldırdığını söyledi.

Kilis'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında ölenlere rahmet dileyen Karakurt, "Soykırımda bulunan siyonist İsrail rejimi dün gece yeni bir caniliğe imza atmış ve Refah'ta yüzlerce Filistinliyi bombalarla yakarak şehit etmiştir." dedi.

Karakurt, İsrail'in saldırılarını kınayarak şunları kaydetti:

"Siyonistler, insanlıktan uzak halde terör saldırılarını sürdürürken, gerçekleşen son saldırı sözün bittiği yer olmuştur. Uluslararası Adalet Divanının, saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze şeridindeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalayan siyonistlerin anlayacağı tek dilin silah olduğu net şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Filistin direnişinin kahraman mücahitleri karşısında acziyetin zirvesini yaşayan siyonistler, savunmasız sivillerden intikam almaya çalışmıştır. Filistin direnişinin geçtiğimiz günlerde onlarca İsrail askerini esir almasıyla Gazze’de yeni bir darbe alan siyonistlere karşı artık söz bitmiştir. İsrail rejiminin zalimliğini, caniliğini ve katilliğini konuşmak artık beyhudedir. Bundan sonra yapılması gereken tek bir şey vardır ki o da siyonistlere karşı fiilen harekete geçmektir."

Katılımcılar, açıklama sonrası sloganlar atarak dağıldı.

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