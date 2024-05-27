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Güncel
AA 27.05.2024 16:59

Kahramanmaraş'ta 1 haftada çeşitli suçlardan 80 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlar ve denetimlerde gözaltına alınan 136 şahıstan 80'i tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta 1 haftada çeşitli suçlardan 80 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde bir haftalık çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 91 şüpheli, uyuşturucu ticareti yapan 21 şüpheli ve hırsızlık suçuna karışan 24 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

80 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 136 şüpheliden 80'i nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ile sentetik hap, 14 ruhsatsız tabanca ve 466 fişek ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta ekiplerce yapılan trafik denetimlerinde de 103 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 54 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.

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