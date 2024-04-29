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Güncel
AA 29.04.2024 17:15

Ardahan'da 210 üreticiye 45 ton korunga tohumu dağıtıldı

Ardahan'da meraların korunması amacıyla 210 üreticiye 45 ton korunga tohumu dağıtıldı.

Ardahan'da 210 üreticiye 45 ton korunga tohumu dağıtıldı
[Fotograf: AA]

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ardahan Valiliğince kentteki meraların geliştirilmesi ve ıslahı amacıyla uygulanan projeler kapsamında, Devlet Su İşleri (DSİ) Ardahan Şube Müdürlüğü'nde program düzenlendi.

Kentteki 210 üreticiye, 3 bin dekar alana ekilmesi için 45 ton korunga tohumu verildi.

Ardahan'da 210 üreticiye 45 ton korunga tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, meraları aşırı otlatmaktan kurtarmayı amaçladıklarını, Ardahan'daki tarımın gelişmesi için projelerin sürdüğünü, bu çalışmanın bunlardan biri olduğunu vurgulayan Cineviz, şunları söyledi:

"Meralardaki baskıyı azaltmaya yönelik düşünceye sahibiz. Bu bitki sadece bir yem özelliğine sahip bir bitki değil, aynı zamanda, arıcılarımız için de çok kıymetli. Nektar noktasında arıcılarımızı destekleyen bir özelliğe sahiptir. Bu anlamda hayvanlarımızın yem ihtiyacını karşılamak hem de arıcılarımızın daha verimli bir sezon geçirmesini temin etmek amacındayız. Korunga bitkimizi Ardahan'ın verimli topraklarıyla buluşturmak bizleri mutlu etti."

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