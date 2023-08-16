Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek görevine başladı

Gaziantep Şahinbey Kaymakamı iken Ardahan Valiliği görevine atanan Çiçek'i, valilik önünde polis mangası karşıladı.

Çiçek, karşılama töreninin ardından makamında gazetecilere, Ardahan'ın 17. valisi olduğunu söyledi.

Samimi karşılamadan dolayı teşekkür eden Çiçek, "Allah'a hamdolsun, şirin, sınır bekçisi doğal güzellikleriyle, balı ve peyniriyle ön plana çıkmış güzide şehre vali olarak bugün başlamış bulunmaktayım. Allah utandırmasın inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza şükranlarımı ifade ediyorum. Görevimizi sonraki valiye teslim edene kadar Ardahan'ı daha yaşanır hale getirmek adına çalışacağız. 'Türkiye Yüzyılı'na taşıma adına üstün gayret sarf edeceğiz. Ardahan'ın hizmetkarı olacağız. Herkesten destek isteyeceğim. Biz gardiyan olmaya değil, garson olmaya geldik. İnsanların duasını alacağız" ifadelerini kullandı.

Çiçek, şehit aileleri, gaziler, yetim ile kimsesizler, yaşlılar ve engellilere pozitif ayrımcılık yapılacağını sözlerine ekledi.

Karşılama programına, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Vali Vekili Şahin Demir, kurum müdürleri, STK temsilcileri katıldı.