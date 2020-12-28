Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 13:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Araziye terk edilen yavru köpeklere barınaktaki anne köpek sahip çıktı
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da bir polis memurunun arazide bulduğu yavru köpekleri, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki barınakta bulunan bir anne köpek sahiplenerek 2 yavrusuyla birlikte emzirdi.
Iğdır'da bir polis memurunun arazide bulduğu yavru köpekleri, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki barınakta bulunan bir anne köpek sahiplenerek 2 yavrusuyla birlikte emzirdi.
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