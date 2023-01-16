Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 13:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aralık ayında Adıyaman Havalimanı’ndan 14 bin 835 yolcu uçtu
[Fotograf: AA]
Aralık ayında Adıyaman Havalimanı’ndan 14 bin 835 yolcu uçtu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Adıyaman Havalimanı’nın 2022 yılı Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
Adıyaman Havalimanı’nda aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 14 bin 835 oldu. Aralık ayında, Adıyaman Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 112, dış hatlarda 2 olmak üzere toplamda 114’e ulaştı.
Yük (kargo posta bagaj) trafiği ise aralık ayında toplamda 127 ton oldu. 12 aylık (ocak-aralık) dönemde ise Adıyaman Havalimanı’nda yolcu trafiği 182 bin 424, uçak trafiği bin 426, yük trafiği (kargo posta bagaj) ise bin 727 ton olarak gerçekleşti.
Etiketler: Adıyaman
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