Adıyaman Havalimanı’nda aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 14 bin 835 oldu. Aralık ayında, Adıyaman Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 112, dış hatlarda 2 olmak üzere toplamda 114’e ulaştı.

Yük (kargo posta bagaj) trafiği ise aralık ayında toplamda 127 ton oldu. 12 aylık (ocak-aralık) dönemde ise Adıyaman Havalimanı’nda yolcu trafiği 182 bin 424, uçak trafiği bin 426, yük trafiği (kargo posta bagaj) ise bin 727 ton olarak gerçekleşti.