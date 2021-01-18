TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25 yükseldi.

Artış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 oldu.

Yurt içi üretici fiyat endeksi de Aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2,36 arttı. Yıllık bazda yüzde 25,15 değerine ulaştı.

Memurlara yüzde 7,33 zam

Enflasyon rakamlarının netleşmesi ile memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu.

Ocak ayında yüzde 3 sözleşme zammına ek olarak yüzde 4,33 enflasyon farkı verilecek.

Böylece, memur ve memur emeklileri toplam yüzde 7,33 zam alacak. Zamlı maaşlar ve enflasyon farkı 15 Ocak'ta alınacak.

SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 8,37 olacak.