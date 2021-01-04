TÜİK verilerine göre, enflasyon aralıkta yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu bugün saat 10.00'da aralık ayı enflasyon arakamlarını açıkladı. Buna göre 2020 aralık ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 1,25 arttı. Enflasyon yıllık bazda ise 14,60 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2020'de aylık bazda yüzde 1,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,36 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 14,60, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,15 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2020 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,28, yurt içi üretici fiyatları yüzde 12,18 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,25, Yİ-ÜFE yüzde 2,36 yükseldi.

TÜFE, Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60, Yİ-ÜFE ise yüzde 25,15 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) geçen yıl için öngörülen yüzde 10,5'lik hedefin üstünde gerçekleşti.