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Araban'da yağış ve sis etkili oldu02 Ocak 2020 Perşembe 12:59 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 13:00
Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sağanak yağış çiftçileri sevindirirken Karadağ ve Ergen geçitlerinde yoğunlaşan sis sürücülere zor anlar yaşattı.
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Araban ilçesinde yağışlar sürerken Gaziantep-Araban kara yolunun Karadağ geçidi ile Gaziantep-Adıyaman kara yolunun Ergen geçidi kesimlerinde görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesiyle sürücüler, güçlükle ilerledi.
Öte yandan yağış, hububat, sarımsak, Antep fıstığı ve diğer meyve üreticilerinin yüzünü güldürdü.
Kaynak: AA