Apple'nın ücretli uygulamaları para vermeden indirmenin yöntemini bulan Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü mezunu Temel, kendisine gönderilen parayı Türk Kızılay hesabına yatırdı.

Temel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Apple'ın bazı uygulamalarındaki güvenlik açığını ilk kez 2015'te tespit ettiğini, daha sonra başka açıklar da bularak firmayla temas kurduğunu anlattı.

Son olarak bulduğu güvenlik açığı nedeniyle Apple'dan 2 bin lira ödül kazandığını belirten Temel, şöyle devam etti:

"Bu açık sayesinde Apple'dan ücretli bütün ürünleri tamamen bedavaya indirebiliyoruz. Ben bu açığı söyledim ve bir hafta boyunca yazışmalar yaptık. Bulduğum açığı incelediler ve bana teşekkür yazısı gönderdiler. Yazıda 'Bildirdiğiniz hata için tüm ekibimiz olarak sizlere sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeni güncelleme ile bulduğunuz sistem hatasına çözüm getirmiş bulunmaktayız. Göndermiş olduğunuz, kayıtlı banka ve IBAN bilgilerinize 2 bin lira ödülünüzü gönderdik. İyi günlerde harcamanız dileğiyle.' yazılı mail gönderdiler."

Temel, hesabına gönderilen parayı Elazığ'daki depremzedelere ulaşması için Türk Kızılaya bağışladığını sözlerine ekledi.