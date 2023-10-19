AP'nin Sakharov Ödülü'ne Mahsa Emini ve İran'daki kadın hareketi layık görüldü

AP Başkanı Roberta Metsola, Fransa'nın Strazburg kentindeki AP Genel Kurulu devam ederken ödülün Mahsa Emini ve İran'daki "Kadın, Yaşam, Özgürlük" Hareketi'ne verildiğini açıkladı.

Metsola, "Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de İran'da öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçti. AP, İran'da eşitlik, onur ve özgürlük için mücadele etmeye devam eden ve meydan okuyanların yanında gururla duruyor. Kadını, Yaşamı ve Özgürlüğü cezaevinde de olsa yaşatmaya devam edenlerin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Sakharov Ödülü'ne bu sene Mahsa Emini, İranlı kadınlar ve "Kadın, Yaşam, Özgürlük" Hareketi, Tesla ve SpaceX şirketlerinin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Afgan eğitim aktivistleri Marzia Amiri, Parasto Hakim ve Matiullah Wesa, Gürcü hukukçu Nino Lomjaria ve Gürcistan'ın Avrupa yanlısı halkı, Ugandalı iklim aktivisti Vanessa Nakate, Nikaragualı insan hakları savunucuları Vilma Nunez de Escorcia ve Mgr Rolando Jose Alvarez Lagos ile farklı ülkelerden kadın hakları savunucuları Justyna Wydrzynska, Morena Herrera ve Colleen McNicholas aday gösterilmişti.

Adını Sovyet fizikçi ve siyasi muhalif Andrei Sakharov'dan alan ödül, 1988'den bu yana her yıl AP tarafından, dünya genelinde düşünce özgürlüğünü savunan kişi veya kurumlara veriliyor.

Bu yılki ödül töreni, 13 Aralık'ta Strazburg'da Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu sırasında düzenlenecek.

Sakharov Ödülü geçen yıl "cesur Ukrayna halkına" verilmişti.