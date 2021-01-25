Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 25 kişi adliyeye sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
Antalya’nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlatılan çalışma kapsamında İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi.
Operasyonda yakalanan 42 şüpheliden 25'i jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Diğer 17 şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.
Birçok adrese eş zamanlı operasyon
Alanya ve Manavgat ilçelerinde 23 Ocak'ta çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 38 şüpheli gözaltına alınmış, aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti. Operasyonun devamında ise 4 şüpheli daha yakalanmıştı.
Etiketler: Uyuşturucu
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